Le PSG et Jordan dévoilent un nouveau maillot surprenant

Partenaire du PSG depuis 2018, Jordan Brand lance un quatrième maillot pour cette saison 2020/2021 particulièrement surprenant. En effet, la marque de Michael Jordan a fait le choix osé d’associer du rose et du violet en dégradé pour le club parisien.

Depuis son partenariat avec Jordan Brand, le PSG évolue sur une autre planète d'un point de vue marketing. Alors que les ventes des produits Jordan x PSG flambent, un nouveau maillot voit le jour pour débuter l'année 2021. Et ce quatrième maillot de l'actuelle saison 2020/2021 contraste avec tous les précédents maillots du PSG. Pas de bleu, de rouge ou de blanc. Pas même du noir ou du gris mais un mélange rose et violet (ou plus généralement fuchsia) en dégradé avec un effet peinturé complètement original et surprenant.

Pour apporter un peu de contraste à l'ensemble, on retrouve du noir sur le col du maillot, sur le bord des manches mais aussi sur les différents logos dont le fameux Jumpman à droite. L’écusson du club est aussi noir avec du rose pour faire ressortir la Tour Eiffel et le nom du club.

À l’instar des maillots de la collection Air Max Club pour Chelsea, Liverpool et Tottenham, cette nouvelle tunique des coéquipiers de Kylian Mbappé et Neymar vise un large public. Il paraît évident que le design futuriste de ce nouveau maillot ne ravira pas l’ensemble des supporters parisiens mais pour Jordan Brand, le message est clair : le maillot de foot est une pièce de mode qui peut se porter en dehors des stades et même par des personnes qui regardent peu (voire pas) de football.

Pour promouvoir ce changement de style et cet univers venu de l'espace, Jordan Brand n'a pas réalisé de shooting classique mais fait appel à un graphiste pour donner un côté dessin animé futuriste aux supports de communication. Porté par ces précédents succès commerciaux avec le PSG, l’équipementier continue donc de surfer sur la vague lifestyle en cassant les codes traditionnels du club et même du football. Il faut dire que l’influence urbaine est aussi très présente chez les autres équipementiers, qui n’hésitent pas non plus à lancer des tenues étonnantes destinées également à un public plus large que les fans absolus de foot.

Ce nouveau maillot du PSG conçu par Jordan Brand sera assorti d'une collection lifestyle complète dont le basketteur des Boston Celtics Jayson Tatum en a déjà fait la promotion mercredi. Cette collection sera disponible en boutique à partir du 5 février prochain.