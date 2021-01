Nike dévoile les nouveaux maillots de Liverpool, Chelsea et Tottenham inspirés des Air Max

Après le quatrième maillot du FC Barcelone, Nike dévoile des nouveaux maillots « alternative » pour les trois grandes écuries de Premier League qu'elle équipe : Liverpool, Chelsea et Tottenham. Les trois clubs ont droit à une collection spéciale Air Max Club, qui est inspirée de célèbres coloris de sa paire de sneakers la plus populaire : l'Air Max.

Depuis la saison dernière, Nike souhaite faire le lien entre les sneakers et le football. La collection Air Max Club va donc dans ce sens même si les nouveaux maillots dévoilés ne seront pas portés par Mohamed Salah, N'Golo Kanté ou encore Harry Kane sur les terrains puisque ces tenues ne feront pas office de maillots « fourth » officiels cette saison. Il s'agit plutôt d'une pièce de mode à destination des fans du club et du grand public afin de promouvoir le foot dans la culture urbaine.

Le maillot de Liverpool est inspiré du coloris de la classique Air-Max 90 OG avec le logo Nike Air qui remplace la traditionnelle et simple virgule. On retrouve ainsi un fond blanc avec les épaules grises et les hauts de bras noirs. Le maillot est accompagné de toute une collection « lifestyle » dont le coloris a un lien fort avec la ville de Liverpool.

Le maillot des Blues de Chelsea s'inspire lui de l'Air Max 180 OG. Le coloris blanc, bleu et rouge représente la créativité et la culture londonienne. La traditionnelle virgule est bien là mais un grand logo « 180 AIR » fait également son apparition au milieu du maillot. Le maillot arrive également avec un survêtement complet dans un style 90's.

Le maillot des Spurs est quant à lui grandement inspiré du coloris de l'Air Max 95 OG. On retrouve donc plusieurs teintes grises et du jaune fluo avec le logo « AIR MAX » en blanc et jaune fluo sur fond noir au milieu du maillot. Le style montre le lien entre l'héritage des sneakers Nike et la culture du nord de Londres, créant une collection unique.