PSG : l'Atlético Madrid est très loin d'avoir abandonné Edinson Cavani

La crise du coronavirus a eu un impact extrêmement fort sur le football. D'une part certains championnats, dont la Ligue 1 et la Ligue 2, sont définitivement arrêtés, l'Euro 2020 a été décalé en 2021, les clubs vont avoir des problèmes de trésorerie et donc le mercato devrait être plus calme qu'à l'accoutumée. Les négociations concernant les transferts et les éventuelles prolongations sont quasiment à l'arrêt aussi.

C'est en partie pour cela qu'on n'entend plus vraiment parler d'Edison Cavani. L'attaquant international uruguayen est en fin de contrat au Paris SG et est pisté de longue date par des clubs argentins (Boca Juniors), brésilien (Palmeiras) et surtout par l'Atlético Madrid, où il n'était pas très loin de s'engager en janvier dernier. Fin avril, on apprenait aussi qu'El Matador n'était pas vraiment contre prolonger son bail à Paris, où il est le meilleur buteur de l'histoire.

Un contrat de douze millions d'euros

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo explique qu'on annonce un contrat de deux années pour l'attaquant de 33 ans et qu'il lui sera versé 12 millions d'euros, soit 6 par saison. Son entourage le voit d'ailleurs réellement s'engager avec la formation entraînée par Diego Simeone. Pour le moment, les Matelassiers sont concentrés pour savoir s'ils pourront reprendre la Liga et surtout la terminer.

Pour le moment, les Colchoneros sont sixièmes à un petit point de la quatrième position, dernière qui est qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Mais comme nous l'expliquons plus haut, cela ne les empêche pas de préparer la prochaine saison. Concernant l'ancien de Palerme et du Napoli, l'écurie où évolue Alvaro Morata continue d'être résolument optimiste pour qu'il soit le buteur du Wanda Metropolitano la saison prochaine.