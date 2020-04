PSG : gros retournement de situation pour l’avenir d'Edinson Cavani

Depuis son arrivée en 2013 en provenance du Napoli, Edinson Cavani en a joué des matches avec le Paris Saint-Germain. Auteur de 301 apparitions au total sous le maillot parisien, l'avant-centre uruguayen a trouvé le chemin des filets à 200 reprises. Mais cette saison, l'un des chouchous des supporters a un peu plus de mal. Avec la concurrence de Mauro Icardi, prêté par l'Inter, El Matador a joué 22 rencontres pour sept buts, et trois passes décisives. En fin de contrat en juin prochain, le principal concerné avait donc l'opportunité dès le mois de janvier de négocier avec d'autres clubs pour son avenir.

De son côté, le Paris Saint-Germain assistait alors à des négociations entre le clan du joueur de 33 ans et l'Atlético de Madrid. Un départ semblait donc inévitable mais finalement, le natif de Salto est resté chez les champions de France, et a même retrouvé quelques couleurs avant l'arrêt des compétitions lié à la pandémie de Covid-19. Et durant cette période de confinement, Edinson Cavani doit donc avoir du temps pour se pencher sur son avenir. Un avenir qui semble très flou.

Edinson Cavani prêt à rester à Paris ?

Dernièrement, des intérêts de l'Atlético de Madrid, du Napoli, de Boca Juniors ou même de Newcastle ont été évoqués mais finalement, l'international uruguayen (116 sélections, 50 réalisations) pourrait rester au Paris Saint-Germain comme le précise L'Équipe ce samedi soir. Selon les informations du quotidien sportif, Edinson Cavani ne serait pas contre l'idée de continuer l'aventure avec le club de la capitale et ce dernier attendrait un mouvement de la part de sa direction.

Le joueur et son entourage songeraient à rester dans la capitale une ou deux saisons de plus. Néanmoins, il faudrait pour cela un signe de la part des dirigeants parisiens, qui ne serait toujours pas arrivé. Si les Parisiens décidaient finalement de ne pas lever l'option d'achat de Mauro Icardi, d'environ 70 millions d'euros, ces derniers pourraient alors se tourner vers l'Uruguayen pour le conserver en attaque...