OM : Jean-Louis Gasset appelle à la prudence pour Jonathan Clauss

De retour sur les terrains contre l’OGC Nice après une longue blessure, Jonathan Clauss (31 ans) s’est illustré en égalisant d’une superbe reprise de volée. Interrogé sur l’état de forme de son protégé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset s’est, malgré tout, voulu très prudent au sujet du défenseur marseillais. Conscient de son apport pour l’OM, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux veut, avant tout, éviter une rechute.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 46 30 7 13 7 10 39 32 8 Marseille 41 30 8 10 11 9 45 37

«Quand un joueur revient de 5/6 semaines d’indisponibilité, on ne sait pas le temps de jeu qu’il peut avoir. Il faut avoir l’oeil, l’expérience et la confiance du joueur. Il faut aussi que le joueur puisse lever la main pour ne pas faire le sprint de trop et éviter la rechute. On est allé jusqu’à la 68e minute contre Nice, c’est un bon début. Qu’il nous amène sa fraîcheur, ses débordements et s’il marque, on prend. C’est un joueur international donc il doit obligatoirement nous apporter un plus», a ainsi déclaré le technicien marseillais.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de l’OM peut vous rapporter jusqu’à 216€ et celle de Lens jusqu’à 256€.