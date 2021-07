Kappa dévoile un sublime maillot domicile pour le FC Venezia

Pour son grand retour en Serie A après 19 ans d'absence, le FC Venezia a voulu frapper un grand coup en dévoilant un sublime nouveau maillot domicile pour la saison 2021/2022. Conçu par l'équipementier italien Kappa, coutumier du fait, ce nouveau maillot présente un style luxueux inspiré des détails et de l’iconographie vénitienne.

La suite après cette publicité

En regardant de plus près, la base de ce maillot domicile révèle une texture de mur vénitien imprimée en trompe-l'œil, créée à partir de photographies de façades vieillies prises autour de la lagune.

La base noire texturée est embellie par des éléments dorés, inspirés des églises, monuments et palais dorés de la ville et de l'importance historique de l'or dans l'art et le commerce vénitiens, qui remonte à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. La chemise arbore notamment les étoiles dorées de l'emblématique Basilique Saint-Marc, disposées en forme de "V". L'écriture dorée "Venezia" placée au sommet du "V" célèbre la ville de manière proéminente.

L'orange et le vert de Venezia sont réunis dans un drapeau placé en haut de la poitrine, au centre, en signe d'hommage aux supporters. Les couleurs du club sont également présentes sur le col et les manches. La conception du kit domicile - et du reste de la collection 21/22 qui sortira bientôt, y compris trois autres kits de match - a été menée par l'agence de création new-yorkaise Fly Nowhere en collaboration avec Kappa.

La sortie du maillot domicile de Venezia coïncide avec le lancement de la nouvelle boutique en ligne du club, shop.veneziafc.it, conçue par le célèbre studio munichois Bureau Borsche. Le maillot extérieur 2021/2022 du Venezia FC sera révélé le vendredi 30 juillet.