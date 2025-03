RWD Molenbeek : le retour fracassant de Mohamed El Arouch

579. C’est le nombre de jours qu’a dû attendre Mohamed El Arouch pour rejouer au football en professionnel après sa dernière apparition sous les couleurs de l’OL. À l’époque, il était entré en toute fin de rencontre d’un Lyon-Nice (0-0). Depuis, celui qui était considéré comme l’un des meilleurs jeunes du centre de formation lyonnais a connu une période très compliquée sur le plan personnel et donc logiquement sur le plan professionnel. Disparu des radars, il avait tenté de changer d’air l’été dernier avec un transfert surprenant du côté de Botafogo.

Une préparation complète

À l’époque, le président John Textor, qui possède également le club brésilien, avait souhaité le relancer en gardant toujours une option en cas de retour gagnant. «C’était le choix du joueur et de John de l’envoyer à Botafogo afin de sauver le potentiel de Mohamed», assurait à son sujet l’un des dirigeants de Botafogo, Alessandro Brito. «C’est un garçon qui est pétri de talent et il avait besoin d’un nouveau départ. Ça peut arriver de temps en temps», expliquait de son côté l’ex-directeur sportif David Friio au moment de son départ. Mais son aventure brésilienne a tourné court, très court. Moins d’un mois après son arrivée, et sans jamais jouer le moindre petit match, Botafogo annonçait le départ du milieu de 20 ans.

«Pour des raisons familiales, Mohamed El Arouch est retourné dans sa France natale. El Arouch restera lié à Eagle Football Holdings, le réseau multiclubs dirigé par John Textor, mais ne fera pas partie du projet Botafogo en 2024, comme prévu à l’origine», expliquait Botafogo dans un communiqué. Mohamed El Arouch, de retour en France, est bien resté lié au groupe Eagle Football puisqu’il a signé du côté de Molenbeek en D2 belge. Le club belge espérait pouvoir miser sur ses qualités bien au-dessus de la moyenne. Mais il fallait d’abord être patient avec un joueur éloigné des terrains depuis bien longtemps. «Il va falloir le remettre en forme, car il n’a plus joué depuis longtemps. C’est un joueur qui a vraiment un gros potentiel technique.», confiait le club belge au moment de sa signature.

Un joueur épanoui sur et en dehors des terrains

C’est en effet ce qui a été fait. Le joueur a passé plus d’un mois et demi à faire une préparation complète pour se remettre en forme physiquement. Une préparation qui s’est achevée très récemment. Et après de très longs mois d’absence, Mohamed El Arouch avait retrouvé les terrains pendant la trêve internationale lors d’un match amical avec Molenbeek face à Royal Francs Borains. Quelques minutes sur le terrain avant le grand jour ce vendredi. Lors de la 25e journée de Division 1B, El Arouch a ainsi disputé les 30 dernières minutes, mettant fin à quasiment deux ans sans disputer le moindre match officiel.

Et pour son retour à la compétition, le natif d’Orange a brillé. Auteur d’une délicieuse passe décisive quelques minutes seulement après son entrée en jeu, il a été très impliqué et a rapidement fait parler sa technique avec des gestes de grande classe. Une prestation fracassante qui prouve qu’il n’a rien perdu de son talent et qui confirme aussi son épanouissement personnel en Belgique. Selon nos indiscrétions, le joueur se sent très bien dans son nouveau club aussi bien sur qu’en dehors des terrains. Là-bas, il a retrouvé des joueurs avec qui il était très proche à l’OL à savoir le jeune marocain Achraf Laaziri et l’international U20 français Islamdine Halifa, les deux prêtés par le club rhodanien. De quoi faciliter son intégration et lui permettre de renaître. Et c’est le RWD Molenbeek, leader du championnat, qui se frotte les mains.