La Juventus de Thiago Motta très proche de boucler sa troisième recrue à 50 M€

Semaine mouvementée pour la Juventus. Alors que Thiago Motta devrait être officiellement intronisé nouvel entraîneur ce mercredi, la direction piémontaise continue d’avancer sur le mercato d’été. En effet, si aucun communiqué n’a encore été dévoilé, deux joueurs ont déjà donné leur accord aux Bianconeri et sont attendus à Turin dans les prochains jours pour boucler leur transfert avant que les traditionnelles officialisations ne soient annoncées sur les différents réseaux du club. En effet, le gardien Michele Di Gregorio et le milieu Douglas Luiz vont, hormis énorme rebondissement, débarquer dans le Piémont.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout car la direction turinoise portée par Cristiano Giuntoli est en train de boucler sa troisième recrue estivale. Alors que les dossiers autour de Teun Koopmeiners et Riccardo Calafiori avancent très bien, c’est une autre négociation qui est sur le point d’être verrouillée. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio de Sky Italia, la Juventus, qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine après un an d’absence, réfléchit également à renforcer son attaque. Après une saison pleine en prêt à Getafe en Liga, Mason Greenwood ne devrait pas revenir à Manchester United pendant très longtemps puisque la Vieille Dame a fait de grandes avancées pour battre la concurrence.

À lire

Adrien Rabiot s’est proposé à l’Atlético de Madrid

Mason Greenwood a donné priorité !

Adapté au 4-3-3 ou au 4-2-3-1 et parfait pour la philosophie tactique du nouvel entraîneur Thiago Motta, Mason Greenwood est un élément visé depuis plusieurs semaines. En effet, la Juventus s’efforce de doter le nouvel entraîneur italo-brésilien des profils adéquats, parmi lesquels celui de l’attaquant de 22 ans, de retour à Manchester United après une saison convaincante en Espagne. A Getafe, le Britannique a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 36 matches officiels de Liga et de Copa del Rey. Mason Greenwood a connu une nouvelle renaissance dans la banlieue de Madrid, redevenant attractif sur le marché des transferts puisqu’en plus de la Juventus, des clubs comme le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ou le Borussia Dortmund le lorgnaient un temps.

La suite après cette publicité

La demande des Red Devils reste néanmoins très élevée puisqu’ils ont fixé un prix de 50 millions d’euros. Un montant jugé trop onéreux par la direction turinoise. Cependant, ces dernières heures, de nouveaux contacts ont eu lieu entre la Juventus et l’entourage du joueur, qui a donné la priorité à la Vielle Dame. Les Bianconeri ont bloqué le joueur avec lequel ils ont trouvé un accord contractuel. Le prochain objectif sera désormais de trouver un accord avec Manchester United dans les semaines à venir. Le club italien espère fixer les négociations sur une base fixe de 30 millions à laquelle il faudra ajouter des bonus. Pour cela, la Juventus devra d’abord réaliser une grosse vente pour renflouer les caisses en bouclant le départ de Federico Chiesa ou de Matias Soulè, qui intéressent tous deux l’AS Roma entre autres.