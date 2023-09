Galatasaray officialise les arrivées de Tanguy Ndombele et Davinson Sanchez

Tout est allé très vite ce soir à Galatasaray. Alors que le club stambouliote avait annoncé un peu plus tôt dans la soirée de ce lundi que des négociations avancées étaient en cours avec Tanguy Ndombele et Davinson Sanchez, le champion de Turquie en titre a officialisé les arrivées des deux joueurs de Tottenham.

En effet, via deux tweets, le cador de Super Lig a même donné les chiffres des deux transactions. Prêté pour la saison à venir, l’ancien de l’OL percevra trois millions d’euros nets par an et dispose d’une option d’achat de 15 millions d’euros. De son côté, le défenseur colombien s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, dont une en option, contre 9,5 millions d’euros. Il percevra également un salaire d’un peu plus de 3 millions d’euros nets par an.