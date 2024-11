La folle anecdote d’Ousmane Dembélé au Barça

Il y a des matches comme ça, où toutes les planètes semblent parfaitement alignées. C’est ce que raconte Ousmane Dembélé dans le dernier épisode de The Bridge (Le Pont), le talk-show coanimé par Aurélien Tchouameni, qui sortira ce vendredi soir à 19h00 sur YouTube. L’international français revient sur l’une de ses meilleures performances sous les couleurs du Barça, à savoir un 1/4 de finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad en janvier 2023, remporté par les Catalans grâce à son but (1-0). Sa façon de raconter l’évènement et ses sensations pendant la rencontre, avec un sérieux à mourir de rire, rend la séquence spéciale.

«Moi je me rappelle d’un match quand j’étais à Barcelone, c’était contre la Real Sociedad en quarts de finale de Coupe du Roi. Tu te rappelles (il s’adresse à Jules Koundé), tu me fais la passe même, et après je vais marquer. Moi, sur ce match-là, je me sentais intouchable, injouable, explique-t-il, provoquant les rires de Koundé et Tchouameni. Sur le contrôle, je passais tout le temps, changements d’aile, pied gauche, pied droit, hmmm, je me disais "ça sent bon ce soir"… Tu le sens dès la première action. Au bout de 25 minutes, je remets au latéral : "vas-y change de côté."»