Erling Haaland s’est offert un joli cadeau

Le 17 janvier dernier, Manchester City a annoncé la prolongation de contrat d’Erling Haaland. Le Norvégien de 24 ans a ainsi paraphé un nouveau bail jusqu’en 2034. Pour le convaincre de poursuivre l’aventure, les Skyblues lui ont offert un salaire annuel de 43,2 M€. De plus, il a la main sur la totalité de ses droits à l’image. Ce qui représente environ un peu plus de 60 M€ par an.

De quoi se faire plaisir. Et Haaland ne se prive pas justement. Ce lundi, le Daily Mail révèle que l’ancien joueur du BVB s’est fait un cadeau, à savoir une Porsche 911 GT3 orange d’une valeur de plus de 240 000 euros. Le Cyborg s’était aussi offert un manoir d’une valeur de 6,4 M€ il y a quelques mois.