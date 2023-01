Le PSG va arborer un maillot spécial en Ligue 1 pour le Nouvel An chinois

À défaut de bouger sur le mercato hivernal, le Paris Saint-Germain s’active en ce qui concerne ses maillots en ce moment. Après avoir révélé au grand jour l’identité visuelle de sa tenue Fourth aux côtés de Jordan Brand, le club de la capitale a décidé, comme l’année dernière, d’arborer un maillot spécial pour célébrer le Nouvel An chinois, comme indiqué par L’Équipe.

En cette année du lapin, les Parisiens ne dérogeront pas à ce qui pourrait s’apparenter à une nouvelle règle à cette période de l’année : les hommes de Christophe Galtier porteront un maillot avec le nom des joueurs floqués en mandarin. Cette tunique sera mise à l’honneur dimanche, pour la réception du Stade de Reims (20e journée de Ligue 1).

Des maillots floqués en mandarin et un Parc des Princes revisité contre Reims

En plus du bel hommage rendu par le Paris SG, qui sera donc visible au dos des maillots de Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et leurs partenaires, le quotidien sportif ajoute que le Parc des Princes sera aussi habillé par quelques messages et publicités LED tout au long de cette partie. Sans compter que plusieurs personnalités chinoises seront invitées par le PSG pour assister à cet événement.

Cette décision ne laisse rien au hasard. Pour rappel, les Rouge et Bleu disposent de plusieurs partenaires chinois, comme le Groupe Mengniu (producteur laitier chinois), depuis novembre dernier. Le PSG, qui possède des locaux à Shanghaï, jouit également d’une importante cote de popularité en Chine. « De plus, le Groupe Mengniu vise à s’appuyer sur le savoir-faire mondialement reconnu du Paris Saint-Germain pour développer les talents du football afin de soutenir le développement du football auprès des jeunes en Chine », soulignaient les champions de France en titre, le 28 novembre dernier.