Kings League France : Adil Rami enrage face à l’absence d’ultras marseillais !

Président de l’équipe Wolf Pack, Adil Rami a dénoncé un traitement de faveur inégal à la Kings League France après s’être vu refuser de faire venir des ultras marseillais. «Il y a déjà eu des incohérences sur ce début de Kings League. Je voudrais dire deux, trois choses. Il y a des ultras marseillais qui auraient aimé venir et on me les a refusés. Et aujourd’hui, je vois qu’il y a des ultras parisiens, j’aurais une réponse», a notamment assuré le champion du monde 2018.

Une incompréhension légitime à la vue de la présence des fans du PSG dans les gradins après une demande du streamer Pfut. A noter d’ailleurs que les supporters parisiens ont provoqué une autre polémique en entonnant le chant jugé raciste lors de la défaite de son équipe contre Panam All Stars (5-2) : «dans la boue y’a des rats, dans les égouts les rats, ils sont partout les rats, ce sont les Marseillais».