Conflit israélo-palestinien : le message engagé d’Eric Cantona

Depuis sa retraite en 1997 après un passage de cinq ans auréolé de succès à Manchester United, Eric Cantona est un homme actif. Entre le cinéma et la musique, The King prend également position sur énormément de sujets d’actualité qui lui tiennent à cœur. Et alors que le conflit israélo-palestinien est, malheureusement, plus que d’actualité en ce moment, le Marseillais a tenu à prendre position à travers un message tant poignant qu’engagé.

La suite après cette publicité

Il a notamment explicité ce qui, selon lui, voulait dire le terme "Palestine libre" : «Défendre les droits de l’homme des Palestiniens ne signifie pas que vous êtes pro-Hamas. Dire "Free Palestine" ne signifie pas que vous êtes antisémite ou que vous voulez que « tous les juifs disparaissent. » « Free Palestine » signifie libérer les Palestiniens de l’occupation israélienne qui leur vole leurs droits fondamentaux depuis 75 ans. « Palestine libre » signifie mettre fin à la mise en cage de 2,3 millions de Palestiniens se trouvant dans la plus grande prison en plein air du monde, dont la moitié sont des enfants. « Palestine libre » signifie mettre fin à l’apartheid imposé par le gouvernement israélien. « Palestine libre » signifie donner aux Palestiniens le contrôle des infrastructures sur leur terre.»