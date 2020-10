Everton-Liverpool : les compos du derby de la Mersey !

It's derby day ! Samedi, sur les coups de 13h30, lorsque le taulier des arbitres anglais Michael Oliver portera le sifflet à sa bouche, Goodison Park sera silencieux. L’écrin de brique et de fer imaginé par Archibald Leitch restera, en cette période de crise sanitaire, fermé aux supporters. Mais nul doute que les foyers des quatre coins de Liverpool vibreront au rythme du derby. Un duel fratricide sur les bords du fleuve Mersey qui, cette saison enfin, s’annonce disputé. La raison principale de cet engouement retrouvé ? Everton s’est bien renforcé cet été et c’est en tant que leader de la Premier League (4 victoires en 4 matches) qu’il reçoit les Reds du LFC, humiliés par Aston Villa (7-2) avant la trêve internationale.

Côté Toffees, Carlo Ancelotti ne change pas une équipe qui gagne. Pickford dans le but, une défense composée du capitaine Coleman, de Mina et Keane et du Français Digne. Un milieu où l'on retrouve Gomes et les deux recrues Allan et Doucouré. Devant, le prodige colombien James Rodriguez est aligné à droite, Richarlison à gauche et le serial buteur Calvert-Lewin (9 buts en 6 matches) en pointe. Chez le champion d'Angleterre en titre, Jürgen Klopp s'appuie également sur un 4-3-3, avec Adrian dans le but et une défense composée d'Alexander-Arnold, Matip, van Dijk et Robertson. Au milieu, on retrouve Henderson, Fabinho et la recrue Thiago. Devant, c'est le trio Salah, Firmino, Mané qui débute.

Les compositions d'équipes :

Everton : Pickford - Coleman, Mina, Keane, Digne - Gomes, Allan, Doucouré - James, Calvert-Lewin, Richarlison

Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Firmino, Mané