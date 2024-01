PSG : Besiktas insiste pour Renato Sanches

Le feuilleton Renato Sanches (26 ans) a un nouvel épisode en ce mois de janvier. Arrivé en prêt l’été dernier à l’AS Roma, le milieu de terrain portugais n’a clairement pas passé un bon séjour du côté de la capitale italienne et n’entre plus dans les plans de José Mourinho (9 matches TCC, dont 3 en tant que titulaire, 1 but, 0 passe décisive), qui lui avait même fait comprendre en le sortant 18 minutes… après son entrée en jeu à Bologne. Un choix du Special One qui n’a pas pu au Golden Boy 2016, qui a retiré tous ses liens avec la Roma avec ses réseaux sociaux, confirmant ainsi une scission avec le club de la Louve, comme nous vous l’avions annoncé sur notre site.

Les Giallorossi prêts à casser son prêt pour qu’il retourne au Paris Saint-Germain, plusieurs formations s’étaient montrées intéressées, mais Renato Sanches privilégie la France et l’Italie. Mais à en croire les dernières informations du Corriere dello Sport, Besiktas, qui avait déjà fait une première offre à l’international aux 32 sélections (2 réalisations), insiste pour s’offrir ses services en prêt jusqu’à la fin de la saison. L’arrivée sur le banc des Aigles d’un certain Fernando Santos, ex-technicien de la Seleçao das Quinas, pourrait peser dans la balance. Le quotidien transalpin affirme que de nouvelles discussions ont été entamées, avec les accords du PSG, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, et l’AS Roma, prête à laisser filer le natif de Lisbonne.