PSG : l’AS Roma veut rompre le prêt de Renato Sanches cet hiver !

227 minutes. Voici le temps de jeu total de Renato Sanches sur ce début de saison avec l’AS Roma, toutes compétitions confondues. Entre de nouveaux pépins physiques, un manque criant de confiance et des performances trop irrégulières et insuffisantes, le prêt du milieu portugais dans la capitale italienne n’a pas eu l’effet recherché par le club italien et le joueur portugais. Pourtant, les Giallorossi représentaient une opportunité merveilleuse de relancer la carrière de Sanches après la fin compliquée de son aventure au Bayern et sa première saison difficile avec le Paris Saint-Germain. Mais les années semblent se suivre et se ressembler pour le natif de Lisbonne. «Renato Sanches est un joueur qui est trop souvent incertain. C’est difficile à comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. C’est un grand joueur qui a besoin de jouer», avait alors déclaré José Mourinho en septembre.

Quelques semaines plus tard, l’entraîneur portugais avait même décidé de sortir le milieu de 26 ans, seulement 18 minutes après son entrée en jeu. «J’espérais, après les soixante minutes jouées contre le Sheriff, que Renato, avec l’adrénaline du match, serait capable de se secouer lui-même et de se débarrasser de ces cicatrices émotionnelles qui le conditionnent. C’est un garçon qui a peur de se blesser et qui travaille aussi à l’entraînement à des intensités très faibles. Cela fait de la peine de voir un joueur comme lui entrer sur le terrain et sortir quelques minutes plus tard.», avait ajouté le Special One la semaine dernière. Mais la Roma a tranché dans le vif et la direction de la Louve a pris une décision drastique pour l’avenir de Renato Sanches. Tout pourrait d’ailleurs se décanter dans les prochains jours.

Un calvaire qui se poursuit…

Ce cauchemar pourrait bientôt prendre fin. En effet, selon nos informations, la direction de l’AS Roma, portée par Tiago Pinto, est prête à appeler le Paris Saint-Germain pour rompre le prêt de Renato Sanches dès cet hiver. Nos confrères italiens du Corriere dello Sport ajoute que les relations entre les deux présidents des deux clubs sont très bonnes depuis plusieurs années, et les Giallorossi espèrent donc s’appuyer sur ce point pour convaincre la direction parisienne de reprendre le milieu parisien dans ses rangs. L’objectif pour l’AS Roma est libérer une place dans son effectif et surtout dans sa liste UEFA afin d’inscrire Sardar Azmoun ou Rasmus Nissen Kristensen pour la suite de l’Europa League, alors que les Romains joueront contre le club de Feyenoord en 8e de finale de la compétition. L’heure est arrivée de prendre son téléphone et de convaincre les Parisiens de récupérer son joueur. Paris n’est pas contre à condition que son agent, Jorge Mendes, lui trouve une autre porte de sortie avant.

Ce départ précipité devrait donc ajouter un nouvel objectif hivernal pour le Paris Saint-Germain, surtout que les troupes de Luis Enrique ont déjà prévu d’enrichir la concurrence au milieu avec l’arrivée du jeune brésilien, Gabriel Moscardo. La direction parisienne pourrait bien avoir la lourde mission de trouver un nouveau prétendant, capable d’accueillir Renato Sanches et son salaire avoisinant 3,5 millions d’euros net plus les primes - ce qu’il touche à la Roma. Du côté du club italien, perdre un milieu de terrain durant le mercato d’hiver ne serait pas une grande perte puisque José Mourinho compte s’appuyer de plus en plus sur sa paire de jeunes formée de Niccolò Pisilli et Edoardo Bove, alors que Tiago Pinto fait de la défense centrale le principal chantier du mercato d’hiver en raison de la blessure longue durée de Chris Smalling doublée de l’absence à venir d’Evan N’Dicka pour la CAN.