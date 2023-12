AS Roma : la terrible humiliation de Renato Sanches inquiète le PSG et l’Italie

Où est passé Renato Sanches, ce fabuleux milieu de terrain, âgé de 18 ans, qui avait mis tout le monde d’accord lors du championnat d’Europe2016 remporté avec le Portugal ? Remplaçant lors des quatre premières rencontres, il était devenu titulaire lors du tournoi, où il a été sacré meilleur jeune devant Kingsley Coman et Raphaël Guerreiro. Quelques années plus tard, ces deux footballeurs ont mené une belle carrière à la hauteur des espoirs placés en eux. Pour Renato Sanches, malheureusement c’est une autre histoire.

La suite après cette publicité

Une année à Paris et puis s’en va

L’ancienne pépite de Benfica a rejoint le Bayern Munich, qui a mis 35 millions d’euros sur la table pour devancer la concurrence. Mais en Allemagne, le joueur né en 97 n’a pas vraiment impressionné. Envoyé en prêt à Swansea, il a finalement quitté l’écurie bavaroise pour rejoindre le LOSC en 2019. Un club où il a réussi à se relancer. Courtisé en Italie, il a poussé pour rejoindre le PSG à l’été 2022. Là-bas, il voulait retrouver Luis Campos et Christophe Galtier, avec qui il avait collaboré dans le Nord. Mais son aventure parisienne est un vrai échec pour le moment.

À lire

LdC, Real Sociedad : les propos du directeur du football basque sur le PSG

Blessé à cinq reprises, le joueur acheté environ 15 millions d’euros, n’a pas réussi à briller quand il a eu la chance de s’exprimer sur le terrain. Apparu à 27 reprises, mais seulement 8 fois en tant que titulaire, il a marqué 2 buts (0 assist). Au-delà d’être décisif, le niveau de jeu qu’il a affiché n’a pas vraiment été exceptionnel. Ses mésaventures dans la capitale ont aussi eu des conséquences sur sa carrière internationale, puisqu’il n’a pas été sélectionné pour participer au Mondial 2022 au Qatar. Au fond du trou, Renato Sanches a pu compter sur une main tendue cet été. Celle de José Mourinho.

La suite après cette publicité

Il vit un nouvel échec à Rome

En quête de renfort au milieu de terrain, le coach de l’AS Roma a tenté le coup pour l’ancien de Benfica. Arrivé le 16 août sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le Portugais voulait relancer une carrière qui patine. Mais c’est un échec pour le moment. Entré 20 minutes face à la Salernitana le 20 août dernier, il a pris ses quartiers à l’infirmerie romaine quatre jours plus tard pour trois semaines en raison d’une blessure musculaire. Il a continué sur ce rythme une fois de retour, puisqu’il a alterné entre passages à l’infirmerie et quelques apparitions.

Au total, il a joué 9 rencontres toutes compétitions confondues avec la Louve, dont 3 en tant que titulaire (1 but). La dernière date d’hier. Entré en jeu à la 46e face à Bologne, le Portugais est sorti 18 minutes plus tard. Une décision qui a totalement surpris le principal intéressé. José Mourinho, qui lui a présenté ses excuses après la rencontre, a expliqué son choix. «Je suis désolé, je veux m’excuser auprès de Renato. J’ai dû changer un joueur comme ça trois ou quatre autres fois. Je me souviens de l’avoir fait avec Matic à Chelsea mais pour d’autres raisons.»

La suite après cette publicité

Mourinho n’arrive pas à l’aider

Triste pour son joueur, le Special One ne regrette pas pour autant. «J’espérais, après les soixante minutes jouées contre le Sheriff, que Renato, avec l’adrénaline du match, serait capable de se secouer lui-même et de se débarrasser de ces cicatrices émotionnelles qui le conditionnent. C’est un garçon qui a peur de se blesser et qui travaille aussi à l’entraînement à des intensités très faibles. J’ai pris un risque car à Bologne j’avais besoin de sa qualité en seconde période. Mais quand j’ai vu ses rythmes, je suis intervenu. Il avait risqué d’être averti deux fois, je ne pouvais pas le laisser sur le terrain.»

Ce lundi, la presse italienne évoque forcément le cas Renato Sanches. La Gazzetta dello Sport, qui lui a donné un 5, a écrit à son sujet : «cela fait de la peine de voir un joueur comme lui entrer sur le terrain et sortir quelques minutes plus tard. Il a la course et l’intensité d’un ancien joueur.» Dans ses pages intérieures, la publication au papier rose a été plus loin. «Naturellement surpris par la décision de l’entraîneur, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain passe ensuite la ligne de fond avec une expression tout sauf sereine. Jusqu’à présent, Sanches n’a joué que 228 minutes de la saison réparties en neuf apparitions, avec un but à son actif. Ravagé par des problèmes physiques et constamment à la recherche d’une condition physique optimale, ce ne fut certainement pas une année brillante pour le joueur de 26 ans qui fut cette fois repoussé par Mourinho après seulement vingt minutes.»

La suite après cette publicité

Retour à l’envoyeur ?

De son côté, le Corriere dello Sport va un peu plus loin. "Renato Sanches devient un cas : le divorce avec la Roma en janvier est possible", titre la publication avant d’ajouter : «en lisant le numéro 20 sur le tableau d’affichage, après 18 minutes de la seconde mi-temps, nous avons tous pensé que c’était une erreur. Ou du moins une autre blessure (…) Renato Sanches regarda le banc avec incrédulité et écarta les bras, inconsolable. C’était bien vrai, Mourinho l’avait remplacé après lui avoir demandé de jouer la seconde période. Une mauvaise surprise, aussi inhabituelle que significative. Le mystère s’approfondit. Renato Sanches a été prêté par le PSG à la fin du marché des transferts. Mais après avoir été défini comme "une obsession personnelle" par le directeur général Tiago Pinto, il n’a joué que trois matchs en tant que titulaire, dont deux contre le Sheriff.»

Le média italien poursuit : «il alterne ensuite des séances peu encourageantes avec des entraînements légers, s’arrêtant périodiquement aux premiers signes de durcissement musculaire. Face aux résultats des tests, qui n’ont jamais mis en évidence de blessures particulièrement graves, Renato Sanches fait état de douleurs qui l’empêchent de travailler à plein temps. C’est pour cette raison que Mourinho a utilisé l’expression "cicatrices émotionnelles". Il y a beaucoup de psychologie dans les difficultés de ce garçon, qui même lors des saisons précédentes avait tendance à trop se soucier de maux banals. Désormais, tous les scénarios sont possibles, même un divorce en janvier.» Une très mauvaise nouvelle pour Paris, qui compte sur sa vente. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu lusitanien, qui émarge à 3,5 millions plus les primes, est une vraie épine dans le pied des Franciliens et des Romains, qui vivent une nouvelle situation difficile après le prêt raté de Wijnaldum l’an dernier.