FIFA - The Best 2023 : les trois gardiens finalistes sont connus

Comme à chaque fin de saison, la FIFA organise sa cérémonie de récompenses lors des trophées The Best. La saison dernière, Emiliano Martinez avait été élu meilleur gardien devant Thibaut Courtois et Yassine Bounou. Pour l’édition 2023, l’Argentin ne va pas défendre sa couronne. En effet, il en fait pas partie des trois finalistes puisque Thibaut Courtois (2e en 2022) et Yassine Bounou (3e en 2022) accompagnent Ederson Moraes vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City.

Un joli trio avec deux prétendants qui n’ont jamais remporté ce titre et Thibaut Courtois sacré en 2018. La lutte s’annonce âpre entre les trois portiers. Pour la section féminine, Mackenzie Arnold (Australie/West Ham), Catalina Coll (Espagne/FC Barcelone) et Mary Earps (Angleterre/Manchester United) vont se battre pour ce trophée. La cérémonie se tiendra à Londres le lundi 15 janvier 2024.