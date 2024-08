Ligue 1 : les grandes annonces du patron des arbitres pour la saison à venir

Nouvelle saison et nouveaux principes. La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec le déplacement du champion de France en titre, le PSG, sur la pelouse du Havre (20h45). Ce sera sans doute déjà l’occasion de voir ce que l’arbitrage français souhaite mettre en place de neuf dans cette saison avec une grande priorité : «favoriser le spectacle et le jeu», lâche d’emblée Antony Gautier dans un entretien à l’AFP publié en cette veille de rentrée. Le directeur de l’arbitrage à la FFF fait part des grandes évolutions qu’il a souhaitées pour rendre le jeu plus fluide.

L’heure est au temps de jeu effectif depuis quelques années et la Coupe du monde au Qatar notamment, et la Ligue 1 n’y échappera pas. «Il faut encourager la continuité du jeu en tolérant davantage les micro-contacts. J’ai demandé aux arbitres de décompter scrupuleusement les arrêts de jeu pour le temps additionnel. Je veux un temps de jeu effectif le plus élevé possible. En 2023-24, il a été en moyenne de 57,44 minutes, c’est mieux qu’en 2022-23 où il a été de 55,51 minutes», précise-t-il. Globalement, les joueurs devront aller plus vite.

Gautier veut rendre publiques les communications entre arbitres

Pour cela, il faudra éviter au maximum les petits temps morts causés par des fautes, des discussions entre les différents acteurs sur le terrain et au bord. L’arbitre est souvent contraint de devoir discuter avec les récalcitrants, les négociateurs, ceux qui ralentissent le déroulé d’un match. Cela pourrait bien changer cette saison. Antony Gautier a demandé à instaurer la même règle que lors du dernier Euro en Allemagne. Seuls les capitaines des deux équipes seront autorisés à communiquer avec le directeur du jeu. Habitués à discuter en permanence, les joueurs vont vite devoir prendre le pli sous peine de sanctions.

Enfin, dernière innovation et non des moindres. Les communications entre l’arbitre central et ses collègues de la VAR devront être rendues publiques et accessibles aux spectateurs via les écrans du stade. «Il faut expliquer comment on en arrive à telle décision», assure Gautier, qui est encore confronté à des problèmes techniques sur ce sujet. C’est à la LFP de valider ce projet. «La Ligue donnera aussi son feu vert pour la sonorisation de l’arbitre central au moment des décisions avec assistance vidéo» enchaine-t-il déplorant au passage que «les considérations techniques ne sont pas encore réunies.»