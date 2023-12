Le PSG a pris une décision forte pour Ethan Mbappé

Il n’y a pas de trêve dans la presse quand il faut évoquer l’avenir de Kylian Mbappé. Même ce lundi 25 décembre, le cas du buteur de 25 ans fait encore et toujours parler. En Espagne, il n’est pas question du Real Madrid en ce jour de Noël, mais du FC Barcelone. Mundo Deportivo a dressé une liste des attaquants libres en fin de saison qui pourraient intéresser les Culés. Le nom de KM7 est cité, mais on l’imagine mal rejoindre les Blaugranas, lui qui est un grand fan des Merengues. Mais dans le football tout est possible. Il est donc encore possible que le Bondynois poursuive l’aventure avec le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Une première en L1

Cela dépendra de la saison du club de la capitale mais surtout des envies de Mbappé. La position du Real Madrid sera aussi déterminante. Récemment, la presse ibérique a indiqué que le capitaine des Bleus aurait jusqu’au 15 janvier pour annoncer son choix aux Madrilènes. Une fois passée cette date, ils se lanceront pour Erling Haaland si KM7 refuse encore une fois de venir. L’aîné des frères Mbappé arrive donc à un tournant en 2024. Mais c’est aussi le cas de son frère Ethan (16 ans). Mercredi dernier, il a disputé ses premières minutes en Ligue 1 face au FC Metz (victoire 3 à 1). Lancé à la place de Manuel Ugarte, il a pu jouer avec son aîné quelques minutes.

À lire

Real Madrid : Vinicius Jr et Camavinga s’éclatent aux USA

Après la rencontre, Luis Enrique a évoqué la grande première en élite d’Ethan Mbappé, qui évolue notamment avec les U19 en Youth League. «Ça fait longtemps que j’aime sa manière de s’entraîner. Il joue avec les moins de 19 ans mais c’est un joueur très intéressant qui a beaucoup de personnalité. Il peut jouer à beaucoup de postes. Il aurait pu entrer plus tôt dans la saison, et c’est le hasard qu’il ait débuté le jour de l’anniversaire de son frère. Je suis content et je suis sûr qu’il peut jouer encore de très bons matchs. Il a un nom de famille de prestige, dur à porter mais il a beaucoup de valeurs. Il est préparé.» Le principal intéressé, lui, était sur un nuage.

La suite après cette publicité

Le PSG veut le blinder

«Ça fait toujours plaisir, surtout le fait d’avoir débuté au Parc des Princes, devant les supporters. Je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres. Je pense que c’est un beau cadeau pour mon frère, je suis très heureux pour lui et pour moi aussi. Il a mis deux beaux buts, enfin un beau but et un but donné donc je pense qu’il sera content.» Très lié à son frère, le milieu de 16 ans arrive, lui aussi, à un moment charnière de son aventure. En effet, son contrat aspirant prendra fin en juin prochain.

L’Equipe explique que le PSG échange régulièrement avec son entourage afin de lui offrir le premier contrat professionnel de sa jeune carrière. L’idée est de continuer d’avancer avec lui. Forcément, son avenir pourrait être lié à celui de Kylian. Ou pas. Le quotidien sportif précise qu’Ethan Mbappé est très attaché au Paris Saint-Germain. Le joueur, qui fêtera ses 17 ans le 29 décembre, a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais il bénéficie de la confiance des champions de France. Cet été, il sera peut-être temps de couper le cordon avec KM7 et voler de ses propres ailes à Paris…ou ailleurs.