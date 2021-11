Newcastle se penche sur Abdou Diallo

La suite après cette publicité

Alors que le mercato hivernal n'a pas encore ouvert, en coulisses, les clubs s'activent pour renforcer leur effectif respectif afin de performer au mieux pour la fin de saison. Une situation à laquelle n'échappe Newcastle, désormais entraîné par Eddie Howe. Désireux de densifier son groupe actuel, et ce, dans toutes les lignes, les nouveaux propriétaires saoudiens souhaitent recruter du lourd ces prochaines semaines.

Amanda Staveley, la nouvelle patronne des Magpies, a ainsi expliqué dans un entretien accordé au site officiel du club que des efforts seront faits dès cet hiver en matière de recrutement pour permettre aux Toons (19ème en Premier League) de sortir de la zone de relégation. «Nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n'est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n'obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment.»

Abdou Diallo plaît à Newcastle

En attendant, le fraîchement nommé Eddie Howe commence à connaître son effectif et souhaite que ses dirigeants se renforcent en défense. Selon nos informations, Abdou Diallo (25 ans, 753 minutes joués), sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris SG, fait justement partie des cibles étudiées par les Magpies. Le club désormais détenu par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), allié à PCP Capital Partners et aux frères David et Simon Reuben, s'intéresse de près au Parisien.

Percutant offensivement, solide défensivement, rassurant athlétiquement, l'ancien Monégasque, arrivé durant l'été 2019 à Paris en provenance du Borussia Dortmund pour 32 M€, s'est révélé comme une alternative intéressante sur le flan gauche de la défense parisienne. Sa polyvalence donne au gaucher la possibilité d'évoluer également dans l'axe de la défense. De plus, l'international sénégalais (5 capes, 1 but) se sent particulièrement bien au PSG. Si le club du nord de l'Angleterre passait à l'action l'été pour le recruter, aurait-il les moyens de le convaincre de les rejoindre ? Affaire à suivre.