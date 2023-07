La Juventus met tout le monde en vente !

La suite après cette publicité

La Conference League. C’est ce qui attend la Juventus la saison prochaine, après cette septième place en Serie A cette saison. Un classement décevant qui se doit en bonne partie à ce retrait de points infligé par la Fédération suite à l’affaire des plus-values. Et forcément, c’est un coup dur pour une équipe qui, au-delà de ce coup dur, était tout de même dans le dur sportivement.

Comme l’indique le quotidien AS via son correspondant en Italie, la Juventus a pris une décision drastique. C’est simple : tout l’effectif est sur le marché. Ceci ne veut pas dire que la Juventus poussera tout le monde vers la porte, mais qu’il n’y a aucun joueur considéré comme invendable et que toutes les offres seront écoutées.

La Juventus espère de grosses ventes

Une décision financière, forcément, puisque la Juventus va devoir faire une croix sur les revenus liés à une participation en Ligue des Champions, qui ne sont pas moindres. Mais aussi par besoin de renouveler l’effectif, avec bon nombre de joueurs dont le salaire ne correspond pas forcément au niveau affiché sur le terrain. Il y a ainsi certains joueurs dont la Juventus veut se débarrasser coûte que coûte. Le journal explique notamment que Weston McKennie, Arthur et Dennis Zakaria, qui étaient prêtés cette saison, font partie des joueurs dont souhaite se séparer l’écurie du Piémont.

Des joueurs comme Szczesny, Bonucci, Alex Sandro et Rugani seront aussi poussés vers la sortie, alors qu’il y a deux joueurs sur lesquels compte la Juventus pour faire de grosses ventes : Dusan Vlahovic et Federico Chiesa, deux joueurs à forte valeur marchande qui ont une belle cote en Premier League. Avis aux intéressés…