De Zerbi, Paris FC, EdF… les sincères confessions de Maxime Lopez

Une trajectoire de carrière assez inattendue. Choyé par les supporters de l’OM après des débuts séduisants sous la tunique phocéenne, Maxime Lopez était promis à un avenir assez radieux. Natif de Marseille, le milieu de poche a impressionné dès ses débuts en 2016 grâce à son insouciance et sa capacité à donner tout ce qu’il avait pour le club de son cœur. Mais après plusieurs années plus ou moins convaincantes, Lopez n’a pas laissé la trace qu’il aurait pu laisser malgré un très bon passage de cinq ans en pro avec le club de la Canebière. Finalement, le milieu de terrain distingué est entré dans le rang et a fait le choix de rejoindre l’Italie et Sassuolo pour poursuivre sa progression en prêt lors de la saison 2020-2021.

Maxime Lopez considère Roberto De Zerbi comme un génie

En Italie, Maxime Lopez a très vite été adopté par Roberto De Zerbi. Considéré comme un coach spécial et qui avait un avenir radieux à sa portée, le technicien italien a rapidement intégré l’ancien Marseillais dans son onze. Ainsi, ce dernier a contribué à l’excellente saison des Neroverdi, aux portes de l’Europe à l’issue de la saison 2020-21. Et alors que RDZ est aujourd’hui sur le banc de l’OM, Lopez n’a pas manqué de tresser des louanges à son ancien mentor dans les colonnes de Sky Italia : «De Zerbi est un génie. Il veut que tu t’amuses. J’ai passé huit mois avec lui. Si j’y pense…Eh bien, nous avions une équipe de phénomènes. Berardi, que je considère comme le footballeur le plus fort avec lequel j’ai joué. Raspadori qui était très jeune, Caputo que vous, les Italiens, respectez tant. Mais aussi Boga, Traoré, Locatelli… Trop, trop fort. Quand il est parti, je lui ai dit : "monsieur, si j’étais resté la saison suivante, nous aurions atteint l’Europe". Peut-être pas en Ligue des Champions, mais toujours aux premières places.»

Mais alors que De Zerbi a rejoint l’Ukraine et le Shakhtar Donetsk, Lopez est resté deux autres saisons avec Sassuolo. Finalement, il a été prêté lors de sa dernière saison à la Fiorentina et a réussi de belles choses sous la houlette de Vincenzo Italiano malgré un temps de jeu parfois famélique : «dans certaines circonstances, je méritais de jouer davantage. Je n’étais pas un grand joueur pour le club, je l’admets. Mais même certains de mes coéquipiers m’ont dit "Maxime… Pourquoi tu ne joues pas ?". Que pouvais-je faire ? J’accepte les décisions de l’entraîneur avec qui j’avais de bonnes relations.». De retour à Sassuolo cet été, le Français de 26 ans a décidé de retourner dans son pays natal et de répondre favorablement aux sirènes du Paris FC en Ligue 2. Un choix qui en a surpris plus d’un mais qui a surtout exaspéré Fabio Grosso et les supporters de Sassuolo : «je n’ai eu aucun problème avec personne, y compris avec les supporters. J’ai toujours tout donné sur le terrain et j’étais désolé de recevoir les insultes quand les gens commençaient à parler de mon départ. Je n’avais pas envie de rester. Je l’ai dit à Fabio Grosso. "Tu es bon, je sais que tu me laisserais jouer. Mais je ne veux pas rester".»

Maxime Lopez justifie sa signature en Ligue 2

De retour dans l’Hexagone, Maxime Lopez était donc presque certain de s’épanouir en Ligue 2. Doté de qualités largement supérieures à celles requises pour jouer dans l’antichambre de l’élite française, ce choix avait quand même de quoi surprendre. Pour autant, tout était clair pour l’intéressé qui voulait retourner chez lui comme il l’a confié à nos confrères italiens : «je me sens bien à Paris. Et quelqu’un qui est né à Marseille vous le dit (rires, ndlr). Après la saison compliquée à la Fiorentina, je voulais rentrer chez moi. Certains ont été surpris par le fait que j’ai décidé de signer en Ligue 2. Mais la vérité est que cet été, mon marché des transferts a été difficile. Je n’ai pas reçu toutes les offres que je pensais intéressantes. Maintenant je suis à Paris, il y a un projet important que j’apprécie. En fait, j’ai signé avant même l’arrivée d’Arnault. Nous sommes un peu comme Sassuolo aujourd’hui, en Serie B mais avec de nombreux joueurs de Serie A.»

Dès lors, une montée dans l’élite est l’objectif prioritaire du club francilien. Ce dernier pointe à la première place du classement, mais ne devra pas se relâcher avec des concurrents qui sont à leurs trousses et qui profiteront de leur moindre faux pas. Une fois en Ligue 1 et alors qu’il est encore jeune (26 ans), le milieu de terrain pourrait entretenir certains rêves inavoués. Pouvant jouer avec l’Algérie et la France, le joueur formé à l’OM pourrait rêver d’un avenir international à terme. Relancé sur l’équipe de France par le média transalpin, le joueur formé à l’OM a tout de même avoué qu’il ne pensait pas à un avenir avec les Bleus : «je suis encore loin. Ce serait fou et stupide de dire "Je veux aller à la Coupe du Monde" ou quelque chose comme ça. Je n’y pense même pas une seconde, mon esprit est tourné vers le Paris FC.» Vous l’aurez compris, Maxime Lopez ne veut pas brûler les étapes.