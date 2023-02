Le président du Conseil National d’Ethique de la FFF charge Noel Le Graet

La suite après cette publicité

Alors que le rapport d’audit commandé par le ministère des Sports a enfin été rendu ce lundi, avec des conclusions désastreuses pour Noël Le Graët, Florence Hardouin et l’ensemble du comité exécutif de la FFF, le président du Conseil National d’Ethique de la Fédération française de football est revenu sur ce dossier lors d’une interview avec nos confrères de RMC. «L’audit vient confirmer la décision qu’on avait prise au Conseil national de l’éthique de demander le retrait du président Noël Le Graët. Cette décision au comité d’éthique, nous l’avons prise à partir du moment où il y a eu l’interview dans l’émission de Marion Bartoli et qu’on a vu de quelle manière une légende du football français, Zidane, était considérée» a tout d’abord commenté Patrick Anton.

Le président du CNE de la FFF a ensuite confié ses doutes sur l’état de Noel Le Graët et si ce dernier pourra être délogé de son poste à la présidence de l’instance : «je me demande si Noël Le Graët est encore lucide pour prendre une décision de manière totalement rationnelle. Je crois qu’il est encore dans le déni et qu’il ne veut pas reconnaître les fautes qu’il a commises. Je crois que l’audit sur ce point-là est assez clair et la parole s’est libérée. Quelques jours après l’interview de Sonia Souid, on a vu plusieurs personnes se plaindre de Noël Le Graët. S’il n’y a plus cette lucidité, ce que je crois, je crains qu’il ne s’accroche encore à son poste et juridiquement personne ne peut le déloger. Le problème est maintenant de savoir combien de temps il va rester, et ça personne ne le sait pour le moment.»

À lire

Affaire FFF : Noël Le Graët et Florence Hardouin épinglés par le rapport d’audit