LdN : le Final 4 diffusé entièrement sur TF1

La France, l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne vont bientôt se disputer une place pour la finale de la Ligue des Nations. Et les téléspectateurs qui n’auront pas la chance d’être en Allemagne pour suivre ce Final 4 pourront regarder cette compétition en clair puisque TF1 annonce diffuser les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

«Au terme de plusieurs mois de compétition entre les 54 équipes en lice, 4 nations ont décroché leur sésame pour le final four de la Ligue des Nations 2024/2025 : l’Espagne tenante du titre, la France, le Portugal et l’Allemagne. Pour les départager, quatre matchs au sommet se dérouleront entre Munich et Stuttgart et seront à suivre en exclusivité sur TF1 et TF1+. Dans un premier temps se dérouleront les demi-finales : Allemagne-Portugal mercredi 4 juin à 20h50, puis le choc Espagne-France jeudi 5 juin à 20h50. Dans la foulée de la demi-finale Espagne-France, Thomas Mehkhiche vous donnera rendez-vous pour L’APRÈS-MATCH afin de décrypter la performance de l’Equipe de France et se projeter sur son dernier match de la compétition. Ensuite, le dimanche 8 juin place au match pour la 3e place dès 14h50, puis à la grande finale de la Ligue des Nations à partir de 20h50 », peut-on lire sur le communiqué.