BL : l’Eintracht Francfort accroche Wolfsbourg

Troisième de Bundesliga, l’Eintracht Francfort se devait de gagner pour le compte de la 20e journée de Bundesliga afin de se rapprocher du Bayer Leverkusen et de creuser l’écart avec ses poursuivants. Les Aigles qui recevaient Wolfsbourg ont toutefois eu du mal face à l’équipe coachée par Ralph Hasenhuttl.

Après une première période nulle et vierge, Mohamed Amoura a ouvert le score sur un bon service de Jonas Wind (50e). La réponse est venue en fin de match quand le Français Jean-Matteo Bahoya a vu son centre être magnifiquement coupé par Can Uzun (81e). Avec ce match nul 1-1, Francfort reste troisième avec six points d’avance sur Stuttgart (5e). Wolfsbourg est dixième.