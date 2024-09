Nice-ASSE : la grosse colère de Léo Pétrot après l’humiliation

Ce vendredi soir, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, l’OGC Nice affrontait Saint-Etienne. Et les Verts ont concédé une très large défaite (0-8) affichant des largesses défensives étonnantes et un engagement plus que limite. Il n’en fallait pas plus pour provoquer la colère du défenseur Léo Pétrot. Après la rencontre, il a tenu à passer un coup de gueule au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas d’analyse. Ce soir, c’est une honte, on doit avoir honte pour nous et nos supporters. Pour le travail qu’on met en place. Faire ça, c’est inadmissible. Prendre 8 buts et être inexistante dans les duels et l’état d’esprit. Je n’ai pas de mots. On a 10 jours pour bien travailler avant Nantes et on a un championnat qui continue», a-t-il ainsi confié. On le comprend…