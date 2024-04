Qui est Mohamed Zeghadi, le nouveau crack algérien de Montpellier ?

Son nom ne vous dit sans doute rien, mais nul doute que vous allez bientôt entendre parler de Mohamed Zeghadi. Ce milieu de terrain impressionne du haut de ses 17 ans. Surclassé régulièrement depuis son arrivée à Montpellier en provenance du Burel FC, cet Algérien au profil défensif dispose d’une palette technique largement au dessus de la moyenne (jeu cours, jeu long) et des qualités athlétiques qui lui permettent de franchir plus rapidement que les autres les échelons menant au football professionnel.

La suite après cette publicité

S’il n’a pas encore joué avec les pros, celui qui était surclassé l’an passé en U19 et qui était le fer de lance de l’équipe quart de finaliste du championnat de France de cette catégorie, a fait la reprise avec la réserve du MHSC avant de se retrouver avec les pros. Freiné par une blessure qui l’a éloigné des terrains durant plusieurs semaines, Zeghadi gravite depuis entre les U19 et la National 3, réalisant des performances remarquées grâce à sa bonne vision du jeu, son gros QI foot, son comportement exemplaire et son côté besogneux sur le terrain qui lui permettent de dominer le milieu.

À lire

Nice : Dante recadre Marcin Bulka

Capitaine de l’équipe d’Algérie U20

Des qualités qui ont tapé dans l’oeil du sélectionneur de l’équipe d’Algérie U20 Yacine Manaa, et qui l’ont poussé à le sélectionner puis à le titulariser pour les trois rencontres disputées en mars dernier dans le cadre du tournoi U20 “The International Youth Warriors Tournament” organisé en Algérie. Des matches où il a tout simplement crevé l’écran notamment face à l’Égypte (2-1), face à la Tunisie (2-3) et même contre la Mauritanie (3-1) où il a hérité du brassard de capitaine. Tour de contrôle du milieu de terrain, le jeune montpelliérain était au four et au moulin dans l’organisation du jeu et dans la récupération de balle.

La suite après cette publicité

Des performances qui ont donc confirmé ses bonnes dispositions à évoluer au plus haut niveau. De son côté, Montpellier compte beaucoup sur son jeune talent qui a signé il y a quelques mois un contrat stagiaire pro avec le MHSC. Approché par des clubs étrangers l’été dernier, le jeune fennec veut s’inscrire dans le projet du club de la Paillade et évoluer en pro à la Mosson. Tout un programme.