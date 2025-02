L’Europe s’incline face au PSG, le derby madrilène retourne toute l’Espagne

Le PSG impressionne tout son monde

« Kvara et Dembélé qui régalent », titre L’Equipe, au lendemain de la victoire 4-1 du PSG face à l’AS Monaco. « La Ligue 1 à sa main » écrit le média qui parle d’un PSG qui se met dans les meilleures conditions avant d’affronter Brest en Ligue des champions. Malgré un but encaissé, on a assisté à un vrai récital collectif au Parc des Princes. Pour Le Parisien, « Paris écrase la concurrence » en se jouant tranquillement du troisième de Ligue 1. Pour les adversaires du soir, même son de cloche, Paris est trop fort. « C’est la meilleure version du PSG que j’ai vue, ils ont été impressionnants et bien meilleurs. J’aime la façon dont Luis Enrique voit le football. Ils sont un candidat sérieux pour la victoire finale en Ligue des champions, c’est peut-être la meilleure équipe d’Europe en ce moment », a confié Adi Hütter, le coach monégasque. Et pour Denis Zakaria, c’est le même sentiment qui domine. « Honnêtement, oui, je pense que ce PSG n’a jamais été aussi fort », a expliqué le capitaine du club du Rocher. Individuellement, la plupart des joueurs étaient au rendez-vous, Khvicha Kvaratskhelia a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes et Ousmane Dembélé a mis un doublé, son 13e but en 7 matches sur l’année 2025. A l’étranger, le Corriere dello Sport parle d’un « Kvara magique qui secoue le PSG », alors que Marca met l’accent sur les nouvelles prolongations parisiennes de Hakimi, Vitinha, Mendes et de Luis Enrique. Des prolongations célébrées en grande pompe juste avant le début de la rencontre.

Un derby madrilène volcanique

Aujourd’hui, c’est le choc tant attendu entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Pour Marca, on va assister à « un derby de super-héros » ce soir. Déjà entre les deux nouvelles recrues, Kylian Mbappé et Julian Alvarez, mais aussi pour les deux Français, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, « les Rois de Madrid », titre L’Equipe. Ils vont s’affronter pour la première fois depuis que Mbappé est arrivé dans la capitale espagnole. Du côté de AS, c’est un derby « volcanique », après une semaine marquée par des tensions arbitrales. Le Real Madrid a déclenché une tempête médiatique en dénonçant des décisions litigieuses, provoquant une réponse cinglante de l’Atlético. Les polémiques ont éclipsé l’aspect purement sportif du match, reléguant au second plan les stars et les entraîneurs. César Soto Grado, l’arbitre du soir, sera sous haute pression dans un contexte déjà électrique. L’Atlético de Madrid a pris le contre-pied ce vendredi en adressant un message de soutien aux arbitres sur ses réseaux sociaux : « nous tenons à transmettre notre plein soutien et notre solidarité à l’équipe arbitrale ainsi qu’à leurs familles et amis. Ce sont des jours très difficiles pour la famille du football. Bonne chance ! » Un message qui pourrait peser dans la balance demain…

La crise interne du Real Madrid

En dehors des terrains, le Real Madrid traverse une crise interne, en grande partie à cause du manque d’implication défensive de ses attaquants, ce qui désespère Carlo Ancelotti. Luka Modric a exprimé son mécontentement envers Vinicius, et la situation rappelle les dernières années des Galacticos, où certains joueurs semblaient plus concentrés sur leurs statistiques personnelles que sur l’effort collectif. Modric semble de plus en plus frustré par un manque d’effort et de sacrifice de la part de certains attaquants, qui ne se montrent pas aussi engagés défensivement que lui. Ancelotti lutte pour gérer les égos de stars comme Vinicius, Mbappé, Rodrygo et Bellingham, qui, bien qu’ils s’entendent, ne montrent pas suffisamment de sacrifice pour l’équipe.