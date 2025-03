BL : Fribourg et Leipzig se neutralisent

Suite de la 25e journée de Bundesliga. Fribourg et Leipzig se sont neutralisés dans un match intense mais sans but. Leipzig a dominé la possession et tenté plusieurs frappes, notamment par Geertruida (53e, 72e) et Sesko (10e, 61e, 66e), sans réussir à tromper le portier adverse. Fribourg a aussi eu ses occasions, avec Holer et Gunter, mais Gulacsi s’est montré vigilant.

La seconde période a été marquée par des duels rugueux et quelques changements tactiques, mais aucune équipe n’a trouvé la faille. Au classement, Fribourg reste à quelques pas du podium. Le club est 5e avec 41 points. Leipzig est, de son côté, à une seule position de son adversaire du jour, 6e avec 39 points.