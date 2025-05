FC Barcelone : la réponse assassine de Jules Koundé à une radio catalane

Le FC Barcelone est reparti mardi de Giuseppe Meazza avec la tête des mauvais jours, battu en prolongation par l’Inter Milan (3-4). L’un des joueurs d’Hansi Flick était particulièrement sur les nerfs cette semaine : Jules Koundé. Ce vendredi, radio Catalunya affirmait que le Français, blessé et en tribunes pour la rencontre, s’était étonné de l’entrée en jeu de Robert Lewandowski : « je ne sais pas pourquoi Lewandowski joue, il ne devrait pas être sur le terrain vu son état. » aurait-il prononcé. Mais l’intéressé a fait taire cette rumeur.

Sur X, le Français a écrit un message, chargeant le média à l’origine de ces bruits de couloir : « inventer des commentaires et raconter des histoires, c’est bien, mais ce n’est pas du journalisme. Transmettre des informations sans en garantir la véracité n’est pas non plus du journalisme. Maintenant oui, vous pouvez partager ce tweet si vous le souhaitez. » L’affaire est close.