Al-Ettifaq a refusé une offre d’Al-Sadd pour Karl Toko Ekambi

Depuis deux ans, Karl Toko Ekambi évolue du côté de l’Arabie saoudite. Après une courte aventure avec Abha Club, le Camerounais avait rejoint Al-Ettifaq l’hiver dernier pour rejoindre les rangs de Steven Gerrard, qui était son entraîneur jusqu’à la semaine dernière. Finalement, cette saison est compliquée collectivement pour le club et cela joue sur les performances de l’attaquant de 32 ans, qui reste l’un des meilleurs joueurs d’Ettifaq.

En effet, auteur d’une passe décisive en 13 matches, l’ancien d’Angers n’arrive pas à s’épanouir dans une équipe en difficulté collectivement même s’il montre de belles choses dans le jeu. De ce fait, KTE garde une cote importante sur le marché et Al-Sadd a fait une offre d’1 million d’euros cet hiver pour racheter ses six derniers mois de contrat à Al-Ettifaq. Selon nos informations, cette approche qatarie, qui proposait un contrat de deux ans et demi à l’attaquant, a été repoussée par les dirigeants d’Al-Ettifaq. Plusieurs clubs qataris et saoudiens restent en contact avec lui pour le recruter librement dès la saison prochaine.