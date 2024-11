Le vestiaire du Real Madrid commence déjà à se retourner contre Kylian Mbappé !

Difficile d’émettre un jugement sur les premiers pas de Kylian Mbappé à Madrid… Certes, sur le plan statistique, c’est plutôt correct, avec 8 buts et 2 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Mais dans le jeu, il a encore souvent du mal, et manque aussi bon nombre d’occasions. Sa prestation assez médiocre lors du Clasico face au FC Barcelone lui a aussi valu une bonne salve de critiques venant de la presse madrilène, qui était plutôt bienveillante avec le Bondynois jusqu’ici.

La suite après cette publicité

Les médias ibériques expliquaient même qu’il y avait un peu d’agacement autour de l’international français à Madrid. Sa présence est aussi pointée du doigt comme un des facteurs qui explique la perte d’équilibre de l’équipe et les prestations moins reluisantes de joueurs comme Jude Bellingham. Et selon les informations du journal Relevo, Ancelotti et les joueurs madrilènes ont pointé du doigt un gros défaut de l’attaquant formé à Monaco.

Certains coéquipiers sont agacés

C’est notamment sur le plan défensif que le coach italien en attend plus. Il a constaté que le pressing assez haut sur le terrain de son équipe ne fonctionne pas cette saison, et c’est en partie à cause de Mbappé. Ancelotti est plus inquiet par les manquements défensifs du Français que par ses ratés ou ses hors-jeu face au FC Barcelone. Les statistiques ont révélé que contre le Barça, il n’avait couru que 8 kilomètres, ce qui est extrêmement peu, la moyenne pour un attaquant étant de 9,9 km par rencontre. Le média rajoute même que si Ancelotti n’a rien contre l’ancien du PSG et a toujours confiance en lui, dans l’effectif, certains joueurs sont énervés par le peu d’implication défensive du Français.

La suite après cette publicité

Ils considèrent que Mbappé a tendance à attendre que le ballon dépasse sa ligne de pressing pour pouvoir marcher, se reposer, et se placer pour préparer son prochain appel. Tant le staff que les joueurs espèrent que le Bondynois va ouvrir les yeux et comprendre que les tâches défensives sont toutes aussi importantes que les tâches offensives. Ancelotti et ses adjoints pensent aussi à faire des changements, comme inverser les positions de Vinicius Jr et Mbappé sur les séquences sans ballon. Quoi qu’il en soit, Mbappé sait ce qu’il lui reste à faire, à commencer par ce match face à Milan mardi soir…