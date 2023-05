La Juventus Turin au cœur d’un nouveau scandale financier !

La suite après cette publicité

Dauphins du Napoli à trois journées de la fin, les Bianconeri disposent toujours de trois points d’avance sur l’Inter Milan avant de se déplacer sur la pelouse d’Empoli, lundi soir. Virtuellement qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, la Juve reste, pourtant, sous pression. Plus que l’aspect sportif, c’est bien le terrain juridique qui devrait sceller le sort des Turinois en juin prochain. D’ores et déjà sous la menace d’une lourde sanction pour des transferts douteux, les Turinois risquent, par ailleurs, une autre sanction…

Ce vendredi, la Fédération italienne de football - qui doit également trancher dans le dossier des plus-values jugées artificielles lors de transferts - a ainsi annoncé que la Juve allait être jugée pour d’autres infractions comptables présumées. Le club bianconero et plusieurs ex-dirigeants dont les anciens président Andrea Agnelli, vice-président Pavel Nedved et directeur sportif Fabio Paratici, ont été renvoyés devant le tribunal fédéral pour le paiement en différé par le club de certains salaires de joueurs, sans en avoir dûment référé aux instances, indique, à ce titre, l’instance.

À lire

Juventus : quand la Vieille Dame mise sur la jeunesse

La Juve risque de tout perdre !

Après avoir écopé d’une pénalité de quinze points en championnat en janvier dernier - sanction finalement suspendue en avril - la Vieille Dame doit donc faire face à un nouveau scandale financier. Pour résumer, le club est accusé d’avoir annoncé officiellement le non-paiement de plusieurs mois de salaires mais d’avoir, parallèlement, convenu avec ses joueurs, via des accords privés, d’en payer une grande partie sur un exercice comptable ultérieur. L’idée étant de réduire les pertes sur le bilan annuel, notamment après la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19.

La suite après cette publicité

Dans le détail, les dirigeants turinois auraient déposé auprès de la Ligue italienne «les accords de non-paiement de quatre mensualités (mars à juin 2020) pour 21 joueurs et l’entraîneur, mais pas les accords privés convenus avec eux pour en régler trois sur quatre plus tard», précise le communiqué de la Fédération italienne. Par ailleurs, les Turinois sont accusés d’avoir passé des «accords confidentiels» avec d’autres clubs (Sampdoria, Atalanta, Udinese, Bologne, Cagliari) lors de transferts, et ce sans avoir au préalable la validation des instances.

En avril dernier, la Vieille Dame avait pourtant assuré de son côté avoir «correctement appliqué les normes comptables internationales»" et «opéré dans le plein respect du principe de loyauté sportive». Si la cour d’appel de la Fédération va réexaminer lundi prochain la pénalité de 15 points infligée au club - cette dernière devrait d’ailleurs être réévaluée à la baisse selon différents médias locaux - la Juve risque, quoi qu’il en soit, une nouvelle sanction. Reste désormais à connaître les conséquences directes sur le plan comptable. À Turin, la tension monte et la saison pourrait bien être totalement gâchée dans les jours à venir…