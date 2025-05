Brésil : le tribunal rejette la demande de protection de Larissa Ferrari contre Payet

Emmêlé dans une affaire sordide d’adultère et d’agression sexuelle, Dimitri Payet voit enfin une décision tourner un petit peu en sa faveur. Les tribunaux de Rio de Janeiro et du Parana ont refusé la demande de protection de Larissa Ferrari, la jeune avocate ayant porté plainte contre l’ancien joueur de l’OM pour des faits de viol et d’agression sexuelle. Si l’ailier français a admis la relation, il a nié son caractère forcé, affirmant que Larissa Ferrari était consentante.

«La mesure est jugée inutile car Dimitri n’approcherait jamais la requérante et ne présenterait donc aucun risque pour son intégrité physique ou émotionnelle», a expliqué le tribunal pour justifier de sa décision. Une décision face à laquelle les avocats de la jeune femme ont décidé de faire appel.