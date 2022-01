Coupe d'Afrique des Nations 2021, Maroc : Vahid Halilhodzic ne regrette pas du tout l'absence voulue d'Hakim Ziyech

À l’Ajax Amsterdam, il était un roi. Depuis, c’est plus compliqué pour lui. Joueur star du Maroc, Hakim Ziyech (28 ans) vit des mois difficiles. Chahuté à Londres depuis son arrivée à Chelsea en échange d’un chèque de 40 M€, le milieu de terrain ne rayonne plus vraiment. En club, il était un second couteau pour Frank Lampard et sa situation n’a pas évolué sous Tuchel.

La suite après cette publicité

En sélection nationale, c’est pire. Brouillé avec Vahid Halilhodzic, Ziyech n’a plus rejoué avec les Lions de l’Atlas depuis le 12 juin 2021. Écarté par l’ancien coach du FC Nantes pour des « problèmes disciplinaires », le numéro 22 des Blues n’a pas réussi à se rabibocher avec son sélectionneur. Résultat : Ziyech n’a pas été convoqué pour la Coupe d’Afrique des Nations. Un choix que ne regrette pas Halilhodzic. Interrogé par le Daily Mail, le Bosnien s’est expliqué.

Halilhodzic assume son choix

« J'ai changé 85-90% de l'équipe nationale pour former un collectif qui suit ma philosophie et qui a le profil nécessaire pour obtenir des résultats. Au départ, les gens ne comprenaient pas, mais je savais ce que je faisais et je n'ai perdu qu'un match amical en deux ans et demi. Pour moi, le collectif est plus important. Quiconque ne respecte pas l'équipe ne peut pas jouer avec moi », a déclaré le sélectionneur des Lions de l’Atlas, avant de poursuivre.

« Quand tu portes le maillot de l'équipe nationale et que derrière toi il y a 38 millions de Marocains qui aiment cette équipe et en sont fiers, tu ne peux pas gâcher son image. Il est important que chacun se comporte correctement. » Et sportivement, Halilhodzic ne regrette visiblement pas l’absence du joueur de Chelsea. « Maintenant, nous jouons plus vite et il y a plus de mouvements sans ballon. Nous avons également gagné en efficacité lors des six matches de qualification pour la Coupe du monde. Les buts ont été marqués par des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants, car notre force est le collectif et c'est très important. » Ziyech est prévenu.