FC Barcelone : la future recrue Vitor Roque fait des malheurs au Brésil

Nouveau secrétaire technique du FC Barcelone, Deco s’active sérieusement pour renforcer le club blaugrana. Mais alors que les Culers sont toujours freinés par leur situation financière compliquée et le règlement de LaLiga, la presse espagnole révélait que les Blaugranas étaient malgré tout sur le point de finaliser l’arrivée d’un jeune attaquant brésilien très prometteur.

Son nom ? Vitor Roque. Âgé de 18 ans, le joueur de l’Atlético Paranaense évolue au sein du club brésilien depuis 2022, mais il serait déjà en route pour la ciudad condal en échange d’un montant de 45 M€ (35 M€ fixe plus 10 M€ de bonus). À Barcelone, le Brésilien y signerait un bail de cinq ans. Le Barça ne peut cependant pas encore officialiser la nouvelle, mais il se réjouit du joli coup réalisé.

Vitor Roque enchaîne les buts

Pendant ce temps-là, le buteur de 18 ans s’éclate avec son club. Auteur de trois buts lors de ses trois dernières apparitions en championnat, Vitor Roque a inscrit 6 réalisations en 12 rencontres de Série A. Et hier, il a fait le show en Copa Libertadores. Auteur d’un doublé face aux Péruviens de l’Alianza Lima, le numéro 9 de l’Atlético Paranaense a grandement participé à la victoire des paulistes (3-0), leaders du groupe G et déjà assurés de disputer les huitièmes de finale.

De son côté, Vitor Roque profite de chaque instant. Interrogé à l’issue du match de Copa Libertadores, le Brésilien a confié sa joie, tout en prenant soin d’éviter soigneusement d’évoquer son avenir. « Je suis très heureux, je remercie Dieu de m’avoir donné cette opportunité de faire ce que j’aime et d’aider l’Atlético, ce qui est la chose la plus importante. Cette première place est très importante pour notre équipe et pour la suite de la compétition. Je vais aider l’Atlético du mieux que je peux. Tant que je porterai ce maillot, je donnerai ma vie pour l’Atlético. » En attendant, les Catalans savourent.