CAN 2025 : la finale sera diffusée en clair

Bonne nouvelle pour les suiveurs de la Coupe d’Afrique des Nations. La finale de la CAN 2025, programmée ce dimanche à 20 heures, sera accessible en clair. Selon L’Equipe, beIN Sports, détenteur exclusif des droits de la compétition, a trouvé un accord de sous-licence avec le groupe M6 pour une co-diffusion.

La suite après cette publicité

La rencontre sera donc visible gratuitement sur une chaîne du groupe, sans que l’on sache encore s’il s’agira de M6 ou de W9. Côté commentaires, Xavier Domergue sera au micro pour le groupe M6. Le nom du consultant qui l’accompagnera n’a pas encore été arrêté. De son côté, beIN Sports conservera la diffusion payante de la finale, avec Julien Chaput et Robert Malm aux commentaires, tout comme l’exclusivité des demi-finales et du match pour la troisième place.