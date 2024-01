CdF, PSG : Luis Enrique ne s’enflamme pas pour Bradley Barcola

Sollicité par les journalistes en conférence de presse en marge du huitième de finale de Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain à Orléans, Luis Enrique a été interrogé sur le cas Bradley Barcola. Auteur d’une grosse performance face au RC Lens le week-end dernier (18e journée de Ligue 1) et de son deuxième but en championnat, le joueur de 21 ans a répondu à ses détracteurs après avoir été souvent critiqué pour son manque de réalisme depuis le début de saison. Satisfait des récentes performances de son protégé, l’entraîneur espagnol estime toutefois que ce dernier a encore du chemin à parcourir afin de démontrer l’étendue de son talent.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours bien parlé de Barcola, même quand il ne marquait pas ou il était critiqué. On connaît le football, il y a des excès. Nous voulons une ligne stable, ce n’était pas le pire joueur après Newcastle et ce n’est pas non plus le meilleur actuellement. Il a une grosse marge de progression», a-t-il concédé devant la presse.