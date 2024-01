Lens - PSG : Bradley Barcola a épaté tout son monde !

Duel entre le champion de France et son dauphin de la saison dernière, ce dimanche en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Battus à l’aller (1-3), les Lensois, huitièmes au coup d’envoi, comptaient prendre leur revanche pour se rapprocher des places européennes. Face aux hommes de Franck Haise et dans un froid glacial, le Paris Saint-Germain, solide leader, pouvait de son côté profiter des faux pas de l’AS Monaco et de l’OGC Nice pour prendre huit longueurs d’avance en tête du championnat. Pour ce choc au doux parfum d’Europe, Luis Enrique, notamment privé d’Achraf Hakimi ou encore Kang-In Lee, optait pour un 3-4-3. Dans le viseur du Bayern Munich lors de ce mercato hivernal, Nordi Mukiele débutait sur le banc, au même titre que la nouvelle recrue parisienne, Lucas Beraldo. Le trio défensif étant composé de Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery accompagnait Manuel Ugarte, Vitinha et Carlos Soler, dans un rôle hybride. Enfin, en l’absence de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, une nouvelle fois remplaçants, Kylian Mbappé était lui entouré d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, héros du soir.

Un titulaire en puissance !

Aligné sur le côté gauche de l’attaque parisienne, l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais s’est, en effet, montré à la hauteur du rendez-vous. Malheureux en début de match, Przemyslaw Frankowski - qui voyait son penalty stoppé par Gianluigi Donnarumma (7e) - peut en témoigner. Dans son un contre un avec le numéro 29 francilien, le piston polonais a ainsi régulièrement déchanté. Pris par la vitesse et la technique de son adversaire du soir, le Lensois de 28 ans a trop souvent souffert. En confiance, Barcola multipliait, quant à lui, arabesques et prises de profondeur dévastatrices. C’est d’ailleurs sur l’une de celles-ci que les Rouge et Bleu refroidissaient un peu plus l’atmosphère artésienne. Parfaitement servi par Mbappé après une sortie de balle tout aussi géniale de Danilo, l’autre grand artisan de ce succès précieux, l’attaquant parisien ne se faisait pas prier pour ouvrir son pied et tromper la vigilance de Brice Samba, jusqu’alors peu inquiété (0-1, 30e). Sonnés par cette ouverture du score, les Sang et Or ne retrouvaient alors pas l’intensité mise dans les premiers instants. En contrôle (parfois trop), le PSG gérait ainsi son avance avant un nouvel éclair de son numéro 21…

Trouvé à une trentaine de mètres du but lensois, Barcola slalomait entre ses adversaires avant de se faire faucher par Jonathan Gradit à l’entrée de la surface… Averti d’un carton jaune par Jérôme Brisard, l’officiel du soir, le défenseur artésien voyait finalement rouge après intervention du VAR. Une décision forcément contestée par les pensionnaires du Stade Bollaert-Delelis mais plutôt logique au regard du règlement : le Parisien partant seul au but sans l’intervention illicite et volontaire de Gradit. Facteur X de ce premier acte, sans oublier les prestations décisives de Donnarumma et Danilo, Barcola permettait ainsi aux siens d’aborder le second acte en supériorité numérique. Jamais totalement serein, le club de la capitale profitait finalement d’un nouveau contre express pour parachever son succès. Trouvé par Dembélé dans le dos de la défense, Mbappé croisait parfaitement sa frappe et assurait définitivement les trois points (0-2, 89e). De quoi rendre la copie de Barcola, également impliqué sur ce but, un peu plus parlante. Présent dans le duel (12/17), sérieux défensivement et toujours aussi impactant dans ses prises de balle (7 dribbles réussis sur 10 tentés : ils ne sont que 8 Parisiens sous QSI à avoir fait mieux lors d’un match de L1 : Ben Arfa (1 fois), Di Maria (1), Diarra (1), Lucas (4), Messi (3), Neymar (21), Pastore (1) et Verratti (3)), celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 affichait, par ailleurs, une belle complicité avec Kylian Mbappé, à l’instar de cet échange de passes dans la surface à l’entrée du dernier quart d’heure (17 ballons échangés au total).

Luis Enrique est sous le charme…

Auteur de son 2e but en Ligue 1 cette saison (2 passes décisives), le virevoltant Barcola, parfois critiqué pour son manque de réalisme offensif, était alors logiquement félicité par son entraîneur Luis Enrique. «J’ai confiance en lui. On l’a signé car il a beaucoup de qualités. Il est rapide, peut faire beaucoup de dribbles et il est très jeune. Il était dans le bon tempo et était inarrêtable. Luis Campos est l’homme qui l’a recruté, c’est toujours super de l’avoir», a tout d’abord assuré le technicien parisien au micro de Prime Vidéo avant d’en remettre une couche en conférence de presse. «Barcola a été superbe aujourd’hui. Magnifique. Ce sont des matchs importants pour un joueur à ce poste. Il est pratiquement imparable en un contre un, très rapide, bon à la finition, bon travail défensif. Nous avons, dans l’équipe, plusieurs très jeunes joueurs, avec un très grand potentiel et notre objectif est de l’exploiter. Ça nous donne beaucoup de joie de savoir que des joueurs veulent signer au PSG, faire partie de notre club. C’est une de nos caractéristiques de vouloir donner de la confiance à nos jeunes». Un message fort envoyé par l’ancien sélectionneur de la Roja qui a également décidé de conserver son trio offensif jusqu’au bout de ce choc, ne procédant à aucun changement sur sa ligne d’attaque (Asensio, Kolo Muani et Ramos n’ont pas disputé la moindre minute).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 43 18 30 13 4 1 44 14 8 Lens 26 18 2 7 5 6 21 19

«On a mis beaucoup d’intensité dès le début, cela nous a permis de mettre du rythme et de marquer, c’est un bon match dans l’ensemble, il y avait mieux à faire à certains moments. J’ai de plus en plus la confiance de tout le monde, du coach et des coéquipiers. Mes axes d’amélioration ? Je pense que je peux m’améliorer sur les pertes de balles et la lecture du jeu», analysait de son côté Barcola au coup de sifflet final avant de détailler en zone mixte. «On était plus en gestion en seconde période, on aurait peut être dû appuyer pour marquer ce deuxième but et être plus tranquille mais c’est comme ça, c’est bien. J’ai pris beaucoup de plaisir, j’ai pas mal de moments pour pouvoir m’exprimer, j’ai vraiment pris énormément de plaisir, je suis content. Je ne sais pas si c’est mon match référence mais je suis content. C’est important d’avoir cette connexion en attaque, même avec les milieux de plus en plus on l’a, c’est bien, on travaille beaucoup à l’entraînement et c’est une bonne chose pour les futurs matches», reconnaissait l’intéressé avant de conclure en envoyant un message à son entraîneur : «cette confiance du coach me libère, celle de mes coéquipiers aussi, je ne peux que bien jouer comme ça, le coach est proche de nous, de moi, je suis arrivé (au PSG, ndlr) en retard donc j’avais des choses à rattraper et au fur et à mesure je les rattrape». De bon augure pour la suite de sa saison, un peu moins pour celle de Kolo Muani, Asensio ou encore Ramos, tous restés sur le banc…