Espanyol - FC Barcelone : les compos sont là !

Un derby pour une Liga, c’est le défi du FC Barcelone ce soir ! Les Blaugranas se rendent chez l’Espanyol à 21h30, pour le compte de la 36e journée du championnat espagnol. Avec la victoire du Real Madrid, le Barça doit gagner ce soir pour reprendre 7 points d’avance à deux journées de la fin, et valider officiellement le titre qui leur tend les bras. Tout autre résultat, et il faudra patienter encore un peu.

Pour ce match, le Barça peut compter sur le retour de Lewandowski, blessé depuis plusieurs semaines. Il sera aligné en pointe devant Lamine Yamal, Olmo et Raphinha. De Jong et Pedri formeront le milieu de terrain, Garcia et Martin protégeront les couloirs autour de la charnière Araujo - Christensen.

Les compositions

Espanyol : Garcia - El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero - Gonzalez, Lozano - Roca, Exposito, Puado - Roberto

FC Barcelone : Szczesny - Garcia, Araujo, Christensen, Martin - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski