Real Madrid : cinq supporters qui avaient proféré des insultes racistes contre Vinicius condamnés

Cinq supporters du Real Valladolid ont accepté un accord de justice les condamnant à un an de prison pour avoir proféré des insultes racistes envers Vinicius lors d’un match contre le Real Madrid le 30 décembre 2022, explique AS. Les prévenus avaient usé d’insultes en tout genre, notamment racistes, contre l’ailier brésilien, alors qu’il regagnait le banc après son remplacement. Le parquet espagnol et le représentant du joueur ont convenu des sanctions qui seront formalisées le 21 mai par le tribunal de Valladolid.

En plus de la peine de prison, les accusés écopent d’une interdiction de participer à des activités éducatives, sportives ou de loisirs pendant quatre ans, d’une privation du droit d’éligibilité pour la durée de la peine, et d’amendes allant de 1 080 à 1 620 euros. Les faits, considérés comme des délits de haine à motivation raciste, avaient été filmés et relayés sur les réseaux sociaux. De son côté, Vinicius a renoncé à toute indemnisation financière.