Le président de Brest remercie Nasser al-Khelaïfi et le PSG

Lourdement éliminé par le PSG en barrages de Ligue des Champions (0-3, 0-7), le Stade Brestois garde cependant un souvenir très positif de son passage par Paris. En marge de la projection d’un film retraçant la saison historique du club finistérien, joueurs et dirigeants ont salué l’attitude des Parisiens, et notamment celle de son président Nasser al-Khelaïfi. Denis Le Saint, président du SB29, a raconté à L’Équipe une anecdote sympathique liée au dîner protocolaire : « déjà, la nappe était rouge et blanche, le dessert au nom du Stade Brestois. Il avait demandé que le repas soit fait avec des produits de notre entreprise. Déjà, l’attention, j’étais un peu surpris. Après, quand on quitte l’endroit où on déjeune, il prend nos cadeaux, il nous accompagne jusqu’en bas, et il me dit : 'vous rentrez comment ?' Bah, l’hôtel est à 300 mètres… On rentre à pied. 'Non, vous ne rentrez pas à pied.' Il appelle le van, un gars descend, il prend nos cadeaux, il les met dans le coffre, et il dit : ''montez dans le van.'' On lui dit qu’on a à peine 300 mètres à faire à pied… Puis, il monte avec nous et nous dépose devant la porte. Là, je dis : la classe quand même. il n’était pas obligé. Tout ça pour dire que les très grands, ils savent faire. »

Côté sportif, les joueurs brestois se sont aussi montrés admiratifs. Brendan Chardonnet a désigné Ousmane Dembélé comme l’adversaire le plus coriace de la saison, saluant sa performance sur la double confrontation : « malheureusement, il est en Ligue 1, c’est Dembélé. Il a été tellement fort sur la double confrontation contre nous… ». Le capitaine des Bretons croit même aux chances parisiennes contre l’Inter Milan le 31 mai prochain : « je pense qu’ils vont la gagner, ils ont tout pour. Attention, l’Inter est une grande équipe, mais je pense que Paris a un grand coup à jouer. Je sens un groupe motivé, j’espère qu’ils vont la remporter pour le Championnat de France, pour le pays, ce serait magnifique de ramener la Coupe ici, ça mettrait en valeur le championnat. » Réponse dans deux semaines.