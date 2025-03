EdF : Emmanuel Macron chambré par le Premier ministre croate après la défaite de la France

Hier soir, les Bleus se sont déplacés à Split pour affronter la Croatie en 1/4 de finale aller de la Ligue des Nations. Mais les Tricolores n’ont pas fait le poids, eux qui ont été battus 2 à 0. Après la rencontre, le président Emmanuel Macron, qui avait célébré comme jamais la victoire de la France face à la Croatie lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, a été chambré par le Premier ministre croate Andrek Plenkovic.

Le Président de la République, qui s’exprimait devant la presse et notamment RMC, a déclaré au passage du Croate : «merci Andrej et bravo! Le Premier ministre de la Croatie part et il vient de battre l’équipe de France de football avec son équipe (…) Oui, tu peux partir. C’est la seule mauvaise nouvelle de la journée» Plenkovic lui a répondu avec humour : «je pars content.» La France aura l’occasion de prendre sa revanche face à la Croatie dimanche soir au stade de France pour le match retour.