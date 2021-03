EdF Espoirs : l'analyse sans concession de Jules Koundé

Jeudi, l'équipe de France Espoirs ratait son entrée en lice dans l'Euro en chutant face au Danemark (1-0). Une prestation collective décevante qui met déjà sous pression les hommes de Sylvain Ripoll. Les Bleuets doivent ainsi impérativement l'emporter dimanche (21 heures) face à la Russie pour ne pas être éliminés. Dans une interview accordée au site de la FFF, Jules Koundé a assumé pleinement cet échec cuisant.

« Ce que l’on a produit de notre côté a été nettement insuffisant. Ils nous ont laissé le ballon et on s'est un peu endormi avec. Globalement, on a manqué de solutions et de mobilité dans les déplacements, il n'y avait pas assez de solutions pour le porteur. Le manque de mouvement dans toutes les lignes, de courses, notamment dans la profondeur, a été le point noir de notre match. Nous n'avons pas joué sur les points faibles de leur défense que nous avions pourtant identifiés avant. On s'est fait punir en seconde période, c'est une chose, mais nous n'avions pas fait ce qu'il fallait avant tout simplement. C'est très décevant de notre part. Nous n'avons pas été au niveau de la compétition, on n'a rien créé, ce n'est pas acceptable Pour être à l'intérieur du groupe, je peux vous assurer que c'est loin d'être un manque de motivation ou d'envie. (…) On avait l'impression de jouer ensemble pour la première fois alors que l'on a joué beaucoup de matchs. Je le répète, tout a été insuffisant, pas conforme aux attentes du coach et du public, et ce n'est pas normal, » a ainsi décrypté Koundé. Il y aura donc de la revanche dans l'air dimanche soir...