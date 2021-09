Qualifs CdM 2022 : l'Italie et l'Allemagne déroulent, l'Angleterre se fait piéger en Pologne

Fin de la trêve internationale en Europe, avec la victoire écrasante à domicile de l'Italie contre la Lituanie au Mapei Stadium (5-0) dans la poule C. L'ancien Parisien Moise Kean s'est offert un doublé, tandis que Giacomo Raspadori s'est offert sa première réalisation avec la Squadra Azzurra sur son terrain de Sassuolo. Un succès qui assoit la domination transalpine sur son groupe, même si la Suisse reste dans sa roue.

L'Allemagne s'est également imposé tranquille en terre islandaise (0-4), avec notamment des buts des Munichois Serge Gnabry et Leroy Sané dans le groupe J. Les Allemands sont premiers avec quatre points d'avance sur l'Arménie, qui après un bon début de poules commence un peu à s'effondrer et a dû se contenter d'un nul face au Liechtenstein ce soir.

Les Anglais crucifiés en toute fin de match !

Concernant le groupe I, l'Angleterre se fait piéger en fin de rencontre en Pologne (1-1). Si Harry Kane pensait inscrire le seul but en seconde période sur une frappe flottante, Sebastian Szymański remet les deux équipes à égalité dans le temps additionnel avec son premier but en sélection. L'occasion ratée de prendre 6 points d'avance sur l'Albanie, dauphin du groupe et vainqueur facile à domicile face à Saint-Marin (5-0).

On notera aussi que l'Espagne, non sans souffrir, est venue à bout du Kosovo sur le score de 2-0. Pablo Fornals et Ferran Torres ont inscrit les buts de la Roja, qui profite en plus de la défaite de la Suède face à la Grèce (les Suédois ont maintenant 4 points de moins avec 2 matchs de retard) pour respirer un peu en tête du groupe et se retrouve dans une position un peu moins défavorable qu'avant le coup d'envoi des rencontres.

Les résultats complets de la soirée

Groupe B :

Kosovo 0-2 Espagne : Fornals (32e) et F. Torres (88e)

Grèce 2-1 Suède : Bakasetas (62e) et Pavlidis (74e) pour la Grèce; Quaison (80e) pour la Suède

Groupe C :

Italie 5-0 Lituanie : Kean (11e, 29e) Utkus (csc, 14e), Raspadori (24e) et Di Lorenzo (54e)

Irlande du Nord 0-0 Suisse

Groupe E :

Biélorussie 0-1 Belgique : Praet (33e)

Pays de Galles 0-0 Estonie

Groupe I :

Pologne 1-1 Angleterre : Szymański (90e+2) pour la Pologne; Kane (72e) pour l'Angleterre

Albanie 5-0 Saint-Marin : Manaj (32e), Laci (58e), Broja (61e), Hysaj (68e) et Uzuni (80e)

Hongrie 2-1 Andorre : Szalai (sp, 9e) et Botka (18e) pour la Hongrie; Llovera (82e) pour l'Andorre

Groupe J :

Arménie 1-1 Liechtenstein : Mkhitaryan (sp, 45e+5) pour l'Arménie; Frick (80e) pour le Liechtenstein

Islande 0-4 Allemagne : Gnabry (5e), Rüdiger (24e), Sané (56e) et Werner (89e)

Macédoine du Nord 0-0 Roumanie