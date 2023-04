Abandon des poursuites contre Gylfi Sigurðsson, soupçonné de pédocriminalité

Soupçonné depuis 2021 d’agression sexuelle sur mineur, l’ancien international islandais, Gylfi Sigurdsson (33 ans), a vu les poursuites contre lui être abandonnées, rapporte le média islandais Morgunblaðið. Arrêté en juillet 2021 lorsqu’il évoluait encore à Everton, l’Islandais avait dans la foulée été mis à l’écart par son club.

Depuis, l’ancien joueur de Tottenham avait dû se soumettre à de multiples interrogatoires et avait vu sa date de convocation être repoussée à trois reprises jusqu’à, donc, ce nouveau rebondissement. «L’équipe d’enquête et le service des poursuites judiciaires ont travaillé ensemble et sont parvenus à la décision que les preuves disponibles à l’heure actuelle n’atteignent pas le seuil fixé par le Code des poursuites judiciaires de la Couronne», a confirmé la police britannique. Néanmoins, Gylfi Sigurdsson ne souhaiterait pas en rester là. Selon Morgunblaðið, l’ancien international islandais devrait porter plainte pour fausses accusations.

