Serie A : grâce à un grand Armand Laurienté, Sassuolo renverse l’AS Roma au terme d’un match spectaculaire

Embarqué dans une série de 5 victoires consécutives à domicile, l’AS Roma a vu sa dynamique s’enrayer ce dimanche face à Sassuolo, au terme d’un match spectaculaire (3-4) comptant pour la 26e journée de Serie A. Bousculés en début de rencontre, les joueurs de José Mourinho ont d’abord vu l’ancien Lorientais, Armand Laurienté, inscrire un doublé furtif (13e, 18e). Si Nikola Zalewski réduisait l’écart dans la foulée (26e), les Romains voyaient rouge juste avant la pause, en conséquence d’un geste d’humeur de Marash Kumbulla sur Domenico Berardi, sanctionné d’un penalty, et dans la foulée transformé par l’international italien (45+4e).

Entré à la pause, Paulo Dybala sonnait la révolte cinq minutes plus tard d’une merveilleuse frappe enveloppée dans la lucarne d’Andrea Consigli (2-3). Des espoirs balayés par Andrea Pinamonti, qui trompait Rui Patricio d’un astucieux ballon piqué (75e) après un service d’Armand Laurienté, impliqué sur trois des quatre buts de son équipe ce soir. Dans le temps additionnel, Georginio Wijnaldum jetait un dernier froid en marquant son premier but avec le club romain (90+5e), finalement sans conséquence sur l’issue de la rencontre. Avec ce revers, l’AS Roma chute à la 5e place et offre la possibilité à l’AC Milan de creuser l’écart ce lundi, avec la réception de la Salernitana. Sassuolo, 13e avant la rencontre, gagne une place mais reste englué dans le ventre mou du classement.

