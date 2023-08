Grosse polémique pour Arturo Vidal

Ancien joueur de la Juventus et du FC Barcelone, Arturo Vidal (36 ans) évolue à présent à l’Athletico Paranaense. Mais le Chilien s’est fait remarquer ces derniers jours suite à une sortie médiatique malheureuse. Interrogé sur Twitch, il a confié : «c’était mon premier but en Europe avec le Bayer Leverkusen. Ce gardien a ensuite fait une dépression et s’est suicidé.» Des propos qui ont choqué sur les réseaux sociaux notamment.

En effet, Robert Enke, le gardien dont il parle et qu’il a croisé en 2007, s’est suicidé le 10 novembre 2009 à un passage à niveau à Neustadt (Allemagne). Il était âgé de 32 ans et souffrait de dépression explique Marca. Il avait peur de l’échec. Mais cela n’était pas lié au but de Vidal, mais à ses expériences à Fenerbahçe et au Barça et surtout par rapport à la perte en 2006 de sa fille, décédée d’un cancer. Le Chilien, certainement maladroit, est la cible des critiques depuis.